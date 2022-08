Kommunen im Speckgürtel Wenn Vorzüge zu Nachteilen werden

Doch jetzt scheinen die Grenzen des Wachstums erreicht. Nicht nur Axel Röckle, der bodenständige Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, warnt vor dem ungehemmten Ausweisen neuer Wohnflächen. Einmal davon abgesehen, dass der Platz in der Gesamtstadt begrenzt ist, stellt sich die Frage, wie eine weitere Expansion bezahlt werden kann.

Denn immer mehr Menschen erfordern immer mehr Infrastruktur: Schulen, Kultur, Einkaufsmöglichkeiten, Betreuungsangebote nicht nur für Kinder, sondern auch für Senioren in einer immer älter werdenden Gesellschaft. Vom zunehmenden Verkehr ganz zu schweigen. All das kostet nicht nur Millionen. Um den Laden überhaupt am Laufen zu halten, bedarf es zudem an Arbeitskräften.

Schon jetzt beklagen fast alle Städte einen dauerhaften Mangel an Erzieherinnen. Auch im Pflegesektor ist gutes Personal rar gesät. Röckle hat recht, wenn er darauf hinweist, dass es nichts bringt, Kitas zu bauen, wenn kein Personal dafür da ist.

Beschlossene Gebiete umsetzen

Nichtsdestotrotz ist die Nachfrage nach Wohnungen und Bauplätzen ungebrochen, die Not an bezahlbarem Wohnraum wird eher größer als kleiner. Es ist also nicht damit getan, einfach das Wachstum für beendet zu erklären. Um die Schere zwischen dem Erfüllen von Bedürfnissen und deren Machbarkeit nicht vollends auseinanderklaffen zu lassen, bedarf es eines maßvollen Kurses.

Ein wichtiger Schritt ist daher tatsächlich, die längst beschlossenen Gebiete erst einmal umzusetzen, bevor neue Pläne geschmiedet werden. Dass das nicht so schlicht ist, zeigt die fast schon Jahrzehnte währende Hängepartie um den Brückenschlag und das Postareal in Leonberg. Die beschlossenen Quartiere in der Berliner Straße oder am Unteren Schützenrain reihen sich nahtlos ein. Werden diese städtebaulichen Stiere nicht schnell an den Hörnern gepackt, entsteht ein unguter Kreis – ein Teufelskreis.