Kommunen im Altkreis Maskenpflicht bleibt mancherorts

Renningen: Bitte nur zwingend notwendige Amtsgänge

Rathäuser, Sozialstation, Musikschule, Mediathek: Die FFP2-Maske bleibt auch in Renningen und Malmsheim das Mittel der Wahl. Die Rathaussprecherin Alicia Paulus weist darauf hin, man möge nur zwingend notwendige Amtsgänge machen und Anliegen möglichst telefonisch oder digital klären. „Die Bürgerbüros bleiben weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen.“

Anders sieht es im Kreis Ludwigsburg aus. Das Landratsamt folge den bundeseinheitlichen Regelungen, teilt es mit. Damit fällt die Maskenpflicht in den Dienststellen weg. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, empfiehlt das Landratsamt aber, weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Gerlingen und Ditzingen empfehlen Masken nur noch

Auch in Ditzingen darf die Maske in der Tasche bleiben. „Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor, über das Hausrecht eine anderslautende Regelung einzuführen“, sagt der Rathaussprecher Jens Schmukal. Freilich dürfe aber jeder freiwillig eine Maske tragen, sagt er in Bezug aufs Personal und die Kundschaft. „Wir werden an den jeweiligen Eingängen der städtischen Gebäude eine dahin gehende Empfehlung anbringen.“

Der Gerlinger Bürgermeister Dirk Oestringer (parteilos) sagt: „Wir wandeln die Maskenpflicht in ein dringendes Maskengebot um.“ Masken, vor allem in Innenräumen, seien ein sehr gutes und wichtiges Mittel, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.