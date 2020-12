Kommunalpolitik in Leonberg Wie viele Gremien braucht die Stadt?

Die politischen Hintergründe

Auch der Grünen-Fraktionschef Bernd Murschel hält die Formierung des dann 15. offiziellen Gremiums für verfrüht. Denn bei den Stadtwerken steht ein personeller Wechsel an. Der Finanzbürgermeister Ulrich Vonderheid (CDU) ist vor zwei Wochen mit der hauchdünnen Mehrheit von einer Stimme im Gemeinderat abgewählt worden. Er ist auch Kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke.

„Das ganze Thema sollten wir mit dem neuen Finanzbürgermeister erörtern“, findet Murschel. Diese Position wird Maic Schillack übernehmen, der sich gegen Vonderheid knapp durchsetzen konnte. Der amtierende Kämmerer von Neustadt am Rübenberge in Niedersachsen wird sein neues Amt am 14. Januar antreten. Angesichts dieser noch nicht wirklich geklärten Lage hat der Gemeinderat die Frage eines Bäderbeirates bis ins neue Jahr hinein erst einmal auf Eis gelegt.

Der Zeitaufwand

In der aktuellen Diskussion geht es aber nicht nur um die Sinnhaftigkeit bestimmter Gremien, sondern auch um deren Besetzung. Je mehr es gibt, je stärker ist der Zeitaufwand. „Können Arbeitskreise am Ende nur noch mit Rentnern besetzt werden, die die nötige Zeit mitbringen?“, fragt sich Axel Röckle, der Fraktionschef der Freien Wähler.

„Es wird ja niemand gezwungen“, meint hingegen Kurt Kindermann. Der FDP-Stadtrat schränkt aber ein, dass insbesondere Projektgruppen nicht die Regel seien, sondern nur bei „akuten Problemen“ eingesetzt werden sollten. Ähnlich sieht es auch Birgit Widmaier von den Grünen: „Das sind ja richtige Vorgremien zu den Ausschüssen. Zu viele sind nicht gut.“

Die Aufwandsentschädigung

Zeit und Inhalte sind die eine Seite der Medaille, das Geld ist die andere. Zwar arbeiten die Kommunalpolitiker ehrenamtlich, doch die Sitzungen dauern zumeist bis tief in die Nacht. Wer seine Aufgabe ernst nimmt, muss zudem dicke Aktenberge durcharbeiten, um die oft komplexen Sachthemen beurteilen zu können.

Zudem bleibt es ja nicht nur bei den Ausschuss- und Ratsterminen. Die Fraktionen treffen sich vor jeder Sitzungsrunde. Viele Bürger wenden sich mit ihren Anlegen an die Stadträte. Alles in allem macht das locker einen Halbtagsjob aus.

Um wenigstens einen gewissen Ausgleich zu haben, erhalten Stadt- und Ortschaftsräte eine monatliche Pauschale von 120 Euro. Fraktionsvorsitzende, die stärker belastet sind, bekommen zusätzlich 60 Euro. Für eine Sitzung, egal ob im Gemeinderat, im Ortschaftsrat, in einem Ausschuss oder Beirat gibt es pauschal 50 Euro. Darüber hinaus können die ehrenamtlich engagierten Volksvertreter Verdienstausfälle geltend machen. Für zwei Stunden etwas gibt es 13 Euro, für acht Stunden und mehr 65 Euro. Auch Reisekosten oder der Aufwand für Kinderbetreuung können eingereicht werden.

Wenn am Donnerstagabend der Leonberger Finanzausschuss tagt, werden diese Sätze beschlossen. Neu sind sie nicht, doch dank eines modernen Datensystems können sie nun monatlich ausgezahlt werden. Dafür ist ein Ratsbeschluss nötig.