Leonberg - Wer in Leonberg eine Wohnung oder ein Haus über kurz oder lang sanieren oder abreißen will, bietet die leer stehenden Räume oft der Stadt für ein befristetes Mietverhältnis an. Die Leonberger Sozialverwaltung nimmt das zumeist dankend an, kann sie doch hier Asylbewerber mit längerfristigem Bleiberecht oder Obdachlose vergleichsweise günstig unterbringen.