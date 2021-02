Kommunalpolitik am Pferdemarkt In Leonberg wird noch einmal „in echt“ getagt

Leonberg - Dass Kommunalpolitiker beim Pferdemarkt zusammensitzen, ist nichts Besonderes. Doch normalerweise trifft man die Leonberger Stadträte in den Kellern der Altstadt oder in der leer geräumten Fahrzeughalle der Hauptfeuerwache bei Viertele und Roter. Dass sie sich aber am höchsten Leonberger Feiertag zu einer Arbeitssitzung in der Stadthalle treffen, dürfte in der politischen Stadthistorie einmalig sein.