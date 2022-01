Kommentar Zwischen Politik und Paragrafen

Leonberg - Die Zeiten, in denen der öffentliche Dienst eine Art Lebensversicherung war, um ohne größere Turbulenzen den Ruhestand anzusteuern, sind vorbei. Der Leistungs- und Kostendruck hat längst auch in den Rathäusern und anderen Behörden Einzug gehalten. Personalausgaben und Investitionen werden heutzutage nicht mal eben durchgewunken – was auch richtig ist, geht es doch stets um Steuergelder.