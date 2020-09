Kommentar zur Wohnungssituation Weit draußen ist auch weit weg

Das Kernproblem ist aber, dass es insbesondere von letzteren viel zu wenig gibt. Längst ist nicht mehr nur Stuttgart ein teures Pflaster. Städte im Speckgürtel – Leonberg, aber auch Ditzingen, Gerlingen oder Renningen zählen dazu – reihen sich nahtlos ein. Die Menschen müssen schon sehr weit raus ziehen, um ein bezahlbares Fleckchen zu finden. Wer aber weit draußen wohnt, muss in der Regel auch weit wieder hineinfahren. Die meisten Arbeitsplätze sind eben in Städten in der Größenordnung Leonberg aufwärts.

Berliner Straße umsetzen

Womit wir beim Thema Verkehr wären. Der Preisdruck auf dem Immobilienmarkt erhöht die Zahl der Pendler, macht die Straßen und Bahnen voll und verursacht so immense Zusatzkosten.

So macht das Ziel, auch in mittleren Städten möglichst viel bezahlbaren Wohnraum zu realisieren, aus vielen Gründen, Sinn. Leonberg kann gleich nach den Ferien einen wichtigen Schritt weiterkommen, wenn das beschlossene Quartier an der Berliner Straße jetzt umgesetzt wird.