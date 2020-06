Kommentar zur Transparenz in der Kommunalpolitik Die Suche nach dem „Verräter“

Region - Die große Sorge um die Zukunft von Karstadt in Leonberg hat ein anderes Thema in den Hintergrund gedrängt, das auch reichlich Sprengkraft inne hat: Die Gesellschafter des Klinikverbundes Südwest verhandeln mit dem Geschäftsführer über eine Beendigung der Zusammenarbeit. Das ist schon allein deshalb ein bemerkenswerter Vorgang, weil im Klinikverbund sechs kommunale Krankenhäuser vereint sind – von Nagold im Südwesten bis Leonberg im Nordosten. Träger sind die Landkreise Calw und Böblingen. Wir haben es also nicht mit einem Privatunternehmen zu tun, sondern mit einer öffentlichen Gesellschaft der Daseinsfürsorge, die sich in einem nicht unerheblichen Anteil aus Steuern finanziert.