Kommentar zur Politik in Leonberg Die Grünen in komfortabler Lage

Heterogene Lage im Gemeinderat

Da wundert es nicht, dass die Grünen in vielen Stadtparlamenten die erste Geige spielen, so auch in Leonberg. Zwar gibt es auf kommunaler Ebene keine klassischen Bündnisse, wie wir sie aus dem Bundestag oder aus den Landtagen kennen. Aber wer die Mehrheit stellt, will Duftmarken hinterlassen. Was rund um den Engelberg nicht so einfach ist. Der Gemeinderat ist heterogen besetzt, der Einfluss von Freien Wählern und CDU beträchtlich. Auch SPD und FDP setzen wichtige Impulse. Entsprechend vielschichtig sind die Diskussionen, was oft zur Folge hat, dass sich die Entscheidungsprozesse hinziehen und schwierig sind.