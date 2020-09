Kommentar zur Mülltrennung Einfach ist nicht gleich einfach

Kreis Böblingen - Jeder Land- und Stadtkreis macht, was er will. Zumindest beim Thema Mülltrennung. Und das ist für den Bürger nicht immer logisch. Das ist die Quintessenz aus der Sendung „Mario Barth räumt auf“, die sich in dieser Woche mit dem Thema Mülltrennung in Deutschland befasste. Und in der eine Frau aus Höfingen auf die drei gänzlich unterschiedlichen Systeme in ihrer Nachbarschaft aufmerksam machte.