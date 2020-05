Kommentar zur lokalen Gastronomie Wer ausgeht, möchte einkehren

Leonberg - Wenn man der Gastronomie wirklich helfen will, warum lässt man sie erst am Montag öffnen, dem schwächsten Tag, und nicht schon am Wochenende?“ In der Frage von Klaus Bertleff schwingt eine Mischung aus Unverständnis und Verzweiflung mit. Denn tatsächlich dürfte den wenigsten Restaurantbetreibern geholfen sein, wenn sie erst zum Wochenbeginn starten können.