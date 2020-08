Kommentar zur Leonberger Stadthalle Langsam entsteht etwas Neues

Das entscheidende Problem ist und bleibt der Zustand der Halle. Auf den ersten Blick mag alles okay sein. Doch bei näherem Hinsehen tun sich bauliche Mängel auf, undichte Dächer inklusive. Es ist offensichtlich: Gerade weil künftig mit einem attraktiveren Angebot zu rechnen ist, kann die Stadthalle so nicht bleiben.

Sanierung bringt Zeit

Der Oberbürgermeister würde sie am liebsten abreißen und, womöglich durch einen Investor, neu bauen lassen. Der Veranstaltungsmanager sieht es ähnlich. Eine Mehrheit im Gemeinderat glaubt indes nicht, dass in diesen unsicheren Zeiten ein Neubau vertretbar ist. Denn eines ist klar: Kein Investor nimmt aus reiner Menschenliebe siebenstellige Beträge in die Hand. Die Stadt würde einen wie auch immer gearteten Preis zahlen müssen.

So scheint die Haltung, die der SPD-Fraktionschef Ottmar Pfitzenmaier im Sommergespräch vorträgt, nahezuliegen: Bringt eine Sanierung die nächsten zehn Jahre Ruhe, so ist Zeit gewonnen, um ein langfristiges räumliches Konzept zu erstellen. Denn wie im Veranstaltungssegment die Bedürfnisse der Zukunft sind, das lässt sich heute – nicht nur, aber auch wegen Corona – kaum vorhersagen.

OB hat gute Leute geholt

So bleibt immerhin die mutmachende Feststellung, dass es mit der Stadthalle voran geht. Dem Oberbürgermeister, der in unseren Interviews so manche Kritik einstecken muss, ist das durchaus positiv anzurechnen: Er war es, der dynamische und unkonventionell denkende Leute wie die Citymanagerin und den Veranstaltungsmanager zur Stadt geholt hat. In Leonberg entsteht langsam aber sicher etwas Neues.