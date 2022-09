Kommentar zur Leonberger Stadthalle Die Probleme werden nicht kleiner

Und das ist auch gut so. Zu viele Fragezeichen standen von Anfang an hinter einem Neubau-Projekt: Allein kann es die Stadt finanziell nicht schultern. Aber lässt sich ein Investor überhaupt finden? Und wenn ja, was macht er dann am Rande des Stadtparks? Bleibt ein modernes Kongresszentrum, das es mit den Einrichtungen großer Nachbarstädte aufnehmen soll, noch die gute Stube Leonbergs? Finden Vereine und andere lokale Akteure hier weiterhin ein Zuhause? Ist ein Hyper-Neubau das, was ein Mittelzentrum wie Leonberg wirklich braucht?