Was allerdings selbst ohne die Erkenntnisse eines Fachzirkels feststeht: So einfach die Stadthalle abreißen, um danach eine neue zu bauen, das funktioniert auch nicht. So scheint der bisher vom Gemeinderat eingeschlagene Mittelweg, zumindest die nötigsten Reparaturen durchzuführen, um in Ruhe nach einer Zukunftsperspektive mit Bestand zu suchen, der pragmatischste zu sein. Gerade der Gemeinderat wäre in Corona-Zeiten heimatlos, könnte er nicht aus dem vergleichsweise kleinen Ratssaal in den großen Rund der Stadthalle umziehen.