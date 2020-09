Kommentar zur Leonberger Stadtentwicklung Keine Pause beim Postareal

Leonberg - In den Staumeldungen ist das Leonberger Dreieck wieder dauerpräsent. Zwischen Rathaus und Sonnenkreuzung stehen nachmittags regelmäßig die Autos in beide Richtungen. Von Corona-bedingter Ruhe ist zumindest verkehrsmäßig in der Leonberger Innenstadt und den großen Straßen im Umland nicht mehr viel zu spüren. Und damit kommt jenes großes Thema wieder auf die Tagesordnung, das während der Pandemie in den Hintergrund geraten war: das ungelöste Verkehrsproblem in der Kernstadt und durchaus auch in Höfingen.