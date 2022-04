Kommentar zur Leonberger Stadtentwicklung Aus vielen Teilen wird ein Ganzes

So wird in Stuttgart erbittert um Tempo 20 in der Stadt gestritten. In Ditzingen wird heftig darüber diskutiert, ob der Platz an der Glems dauerhaft autofrei bleiben soll. Und in Leonberg stoßen des Oberbürgermeisters kühne Pläne, in der Innenstadt die Autodichte spürbar zu reduzieren, längst nicht auf ungeteiltes Wohlwollen.