So werden in den Fraktionen bereits Stimmen laut, ob all das, was man sich in den vergangenen Monaten vorgenommen hat, wirklich gemacht werden muss. Die Neukonzeption des städtischen Busverkehrs ist schon mal auf den Dezember verschoben worden, was auch Sinn macht. Bis dahin dürfte sich eine „neue“ Schul- und Arbeitswelt eingependelt haben und damit auch der Bedarf im öffentlichen Nahverkehr besser absehbar sein.