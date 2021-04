Kommentar zur Bürgermeisterwahl in Leonberg Gutes Recht, ungute Folgen

Leonberg - Die Mischung aus Ungläubigkeit, Unsicherheit und Unbill war im Leonberger Gemeinderat förmlich greifbar. Erst das an die Nerven gehende und mitunter die Grenzen der Würde tangierende Tauziehen um die Beigeordneten-Wahl. Und dann, nachdem endlich unter größten Mühen in einer Krisensitzung eine respektable Mehrheit für eine Wahl zustande gekommen war, wird die finale Entscheidung mit juristischen Mitteln blockiert! Dass dabei in einigen Köpfen Szenarien entstanden sind, die wir sonst aus schlechten Filmen kennen, kann niemanden verwundern.