Kommentar zur Leonberger Bürgermeister-Wahl Der Wert von Kontinuität

Mit der schlichten Feststellung „Sie kennen mich. Sie wissen, was Sie an mir haben“, hatte Angela Merkel bei den vergangenen Bundestagswahlen erfolgreich für sich geworben. Dieses Kanzlerinnen-Zitat können auch die beiden amtierenden Bürgermeister für sich reklamieren. Und in der Tat ist Kontinuität an sich kein schlechter Wert, zumal viele Dinge in Leonberg gerade im Fluss sind.

Einzelbewerber

Doch letztlich spielen zahlreiche Aspekte bei Bürgermeister-Wahlen eine Rolle, nicht zuletzt parteitaktisches Kalkül. Und natürlich treten Vonderheid und Brenner nicht etwa als eine Art Duo an, sondern als Einzelbewerber für gänzlich unterschiedliche Fachbereiche. Die Leonberger Stadträte werden bei ihren Entscheidungen zu differenzieren wissen.