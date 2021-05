Leonberg - Es ist vollbracht. Das biblische Zitat kommt einem in den Sinn, lässt man die vergangenen sechs Monate Revue passieren, in denen in Leonberg nach einer geeigneten Persönlichkeit für das zweithöchste Amt der Stadt gesucht wurde. Die ist nun mit Josefa Schmid gefunden, selbst wenn das der Hälfte des Gemeinderates nicht schmeckt.