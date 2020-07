Kommentar zur Leobad-Eröffnung Erfolgsfaktor Lebensqualität

Leonberg - Was lange währt, wird endlich gut. Auf die Entwicklung des Leobades trifft diese alte Volksweisheit trefflich zu. Seit Mittwoch können sich die Menschen aus der ganzen Region Leonberg an einem schmucken Freibad erfreuen, das sportliche wie freizeitorientierte Ansprüche vollumfänglich erfüllt und tatsächlich eine Art kleiner Urlaubsort mitten in der Stadt ist.