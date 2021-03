Kommentar zur Landtagswahl Baden-Württemberg Die Schlacht ist nicht geschlagen

Leonberg - Noch vor einem guten Jahr gehörte der mediale Aufruf, wählen zu gehen, an einem Wahlwochenende zum Pflichtprogramm in den Samstagausgaben der Zeitungen. Corona hat auch in diesem Punkt die Ausgangslage geändert: Die Briefwahlwerte schnellen nach oben. Allein in Leonberg hatten von den nahezu 32 000 Wahlberechtigten mehr als ein Drittel bis Freitag ihre Stimme abgegeben.