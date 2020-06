Kommentar zur Karstadt Wer nichts tut, hat verloren

Der Oberbürgermeister hat Widerstand angekündigt, will um das größte Warenhaus in seiner Stadt kämpfen. Martin-Georg Cohn ist freilich lange genug dabei, um zu wissen, dass sich knallharte Manager äußerst ungern von Kommunalpolitikern in ihre Entscheidungen hereinreden lassen. Dennoch ist es richtig, sich nicht einfach in sein Schicksal zu fügen. Schließlich geht es neben der Karstadt-Filiale um die Position von Leonberg als Mittelzentrum.