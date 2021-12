Kommentar zur Impfpflicht Wo bekommt man den Piks?

Infrastruktur fürs Impfen reicht derzeit nicht aus

Dass die Impfkapazitäten der Arztpraxen am Limit sind, liegt nicht unbedingt nur an der großen Nachfrage, sondern auch am fehlenden Impfstoff. Oft wird weniger geliefert als bestellt, besonders das Vakzin von Biontech. Das bemängelten jüngst sogar der baden-württembergische Hausärzteverband und die Kassenärztliche Vereinigung. Wie sollen bei einer Impfpflicht so viele Menschen in kurzer Zeit immunisiert werden, wenn die Infrastruktur das bisher gar nicht zulässt?