Kommentar zur Bundestagswahl Wirtschaft und Wohlstand

Wirtschaft und Wohlstand sind den Menschen wichtig

Was bleibt? Die Erkenntnis, dass eine starke Wirtschaft, die den Menschen Arbeitsplätze und Wohlstand beschert, in unserer Region hohe Bedeutung hat. Zu viele Existenzen hängen von der Automobilindustrie und deren Zulieferern ab. Gleichwohl sind Umwelt- und Klimaschutz in der politischen Agenda vor Ort weit nach oben gerückt. Auch das Ergebnis der Grünen zwischen Leonberg und Böblingen ist in der Tendenz besser als die Zahlen im Bund.