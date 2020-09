Kommentar zum Verhältnis Martin Georg Cohn zum Gemeinderat Guter Rat ist nicht immer teuer

Er sagt es nicht explizit, aber dass er sich für den besseren Finanzdezernenten hält, ist nicht zu überhören. Sollte also Ulrich Vonderheid vom Gemeinderat für eine weitere Amtszeit bestätigt werden, dürfte das angespannte Verhältnis an der Stadtspitze bestehen bleiben. Es sei denn, beide finden zu einer konstruktiven Zusammenarbeit. Was ja nicht bedeutet, dass die jeweils in ihrer Art eigenwilligen Macher immer einer Meinung sein müssen.