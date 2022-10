Kommentar zum Streit im Leonberger Rathaus Verheerend für die Stadtentwicklung

Es geht nicht nur um ein Bußgeldverfahren gegen Cohn wegen zu schnellen Fahrens, welches er, so der Vorwurf, stoppen wollte. Es gibt auch scharfe Kritik am Oberbürgermeister im Umgang mit einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jetzt müssen Regierungspräsidium und Staatsanwaltschaft prüfen, was an den Vorwürfen dran ist. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung.