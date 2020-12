Kommentar zum nahenden Weihnachtsfest Das Verbindende im Mittelpunkt

Leonberg - Das in diesem Jahr so andere Weihnachten rückt immer näher: Fünf mal werden wir noch wach, dann ist Heiligabend. Das Fest der Freude und Begegnung, manchmal auch der Stille und der Einkehr, beginnt. Zuvor, so war es in all den vergangenen Jahren, herrschen Hektik und Unruhe – ganz entgegen der eigentlichen Weihnachtsbotschaft.