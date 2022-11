Noch viel Arbeit

Man kann zu Cohns Vorzeigeprojekt „Stadt für morgen“ stehen, wie man will. Aber wenn in Schulen oder Sporthallen dringender Handlungsbedarf ist und die finanziellen wie personellen Ressourcen stark eingeschränkt sind, dann müssen in der Tat Prioritäten gesetzt werden. Und die sind zumindest bisher nicht erkennbar.