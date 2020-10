Kommentar zum Leonberger Krankenhaus Ein moderner Bau allein reicht nicht

Leonberg - In Corona-Zeiten lässt es sich schlecht feiern. Und so hat die Sanierung des Leonberger Krankenhauses ohne Festakt sozusagen still und leise begonnen. Wobei die letztgenannten Attribute nicht ganz zutreffend sind. Denn so richtig ruhig ist es in der Klinik jetzt weder für die Patienten noch fürs Personal: Wo gehämmert wird, entsteht Lärm. Doch der, das kann der Autor aus eigenem Erleben versichern, hält sich in Grenzen.