Kommentar zum Leobad Die schwere Rückkehr

Spaß statt Sport

Mag es auf den Liegewiesen noch möglich sein, Mindestabstände einzuhalten, so ist dies in den Becken schwer vorstellbar. Wir reden ja nicht über das Training des Schwimmvereins oder die morgendlichen Runden der Frühschwimmer, sondern über Jugendliche, die den Badbesuch eher unter der Rubrik „Spaß“ als „Sport“ einordnen. Planschen, springen, untertauchen: All das ist mit Distanz und Disziplin nicht wirklich zu vereinbaren.