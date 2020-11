Doch nie wollten sich weder die Politik noch die breite Öffentlichkeit tiefer darauf einlassen. Zu weit weg schien die Frage, ob ein längst verstorbener und allenfalls regional bekannter Dichter in der Nazi-Zeit nun Mitläufer oder doch mehr war? Zu sehr drängten und drängen bei den meisten Menschen die Sorgen im Hier und Jetzt. Es ist ja auch was dran an der Frage des Freien Wählers Jörg Langer: Haben wir keine anderen Probleme? Die haben wir, gerade in Zeiten einer bis dato unbekannten Pandemie, bei der es um Leben und Tod nicht nur im medizinischen Sinne geht, sondern um die Grundlagen unseres Zusammenlebens.