Auch das Landratsamt trägt eine Verantwortung

Verantwortung trägt aber auch – und das wiegt schwerer – das Landratsamt in Böblingen. Dessen Aufgabe ist es, die Gemeinden im Kreis zu kontrollieren. Sämtliche Berichte der Gemeindeprüfungsanstalt – und in Weissach gab es Berichte mit fast 300 Mängeln – gehen in Kopie an die Kommunalaufsicht im Landratsamt. Dort werden auch die Haushaltssatzungen und Jahresabschlüsse der Gemeinden genehmigt. Es hätte also auffallen müssen, dass in der Weissacher Buchhaltung vieles schief läuft. Ein offener Punkt in der Aufarbeitung ist deshalb, warum die Kommunalaufsicht in Weissach nie mit schärferen Maßnahmen eingeschritten ist.