Kommentar zum Jazzclub Leonberg Das große Hoffen auf die Person X

Das ist umso unverständlicher, da Jazz bekanntermaßen zu den eher leisen Musikarten gehört und eine entsprechende Zielgruppe hat. Krach oder ein rustikales Publikum hat es hier nie gegeben. Allein schon der gesunde Menschenverstand legt nahe, dass solch eine Einrichtung alles andere als eine Belästigung der Anwohner ist.

Lebenswirklichkeit ausgeblendet

Aber das zählte für die Kläger nicht. Und der Stuttgarter Richter, der ihnen schließlich recht gab, hat allein anhand einer 45 Jahre alten Aktenlage entschieden und die Lebenswirklichkeit in seinem Urteil vollends ausgeblendet. Die alte Weisheit, wonach man vor Gericht und auf hoher See in Gottes Hand ist, bestätigt sich immer wieder.

Aber es ist, wie es ist. Und nun geht es darum, das Aus des Jazzclub zu verhindern, sprich ein neues Obdach zu finden. Die Hoffnungen der engagierten Musikfreunde um den Vorsitzenden Frithjof Gänger ruhen nun auf der Person X, die eine geeignete Örtlichkeit hat, und diese auch zur Verfügung stellt. Sie würde dem Kulturleben und sympathischen Profil der Stadt einen nachhaltigen Dienst erweisen.