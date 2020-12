Leonberg - Was für eine verrückte Zeit: Am Donnerstagabend hatte es noch geheißen, dass im Enzkreis eine nächtliche Ausgangssperre erlassen wird. Dann wollte das Landratsamt erst einmal den juristischen Aspekt der Verfügung überprüfen. Nur wenige Stunden später verhängt die Landesregierung eine Ausgangssperre fürs ganze Land: absolut in der Nacht, mit Einschränkungen am Tag. All das zwei Wochen vor Weihnachten.