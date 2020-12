Kommentar zum Alten Rathaus Leonberg Mehr als nur eine Amtsstube

Leonberg - In der Leonberger Altstadt wird die Geschichte lebendig, nicht nur bei den sonntäglichen Stadtführungen. Der Pomeranzengarten ist ein beliebtes Ausflugsziel, auch in der Mittagspause. In Keplers früherer Lateinschule befindet sich das Stadtmuseum. Daneben die Stadtkirche mit den Grabplatten des Jeremias Schwarz. Auf der anderen Seite Schellings Geburtshaus und die Reste des historischen Spitals. Und nicht zu vergessen der Schwarze Adler. In diese Reihe imposanter historischer Gebäude gehört auch das Alte Rathaus am Marktplatz. Es ist ebenso ein Zeichen Leonberger Geschichte wie ein Aushängeschild der Stadt.