Kommentar zu Schillacks Rückzug Ein unglückliches Lehrstück

Eine bessere Verhandlungsposition?

Aber all das, und das lässtSchillacks Rückzieherzumindest fragwürdig erscheinen, gehört selbst in der Kommunalpolitik zum normalen Geschäft. Jede Partei, jede Fraktion hat eigene Interessen. Das sollte ein erfahrener Verwaltungsprofi wissen und entsprechend einordnen. Maic Schillack, dem in Niedersachsen eine fachlich gute Arbeit attestiert wird, scheint es an jener Mischung aus Standfestigkeit und Gelassenheit zu mangeln, die in den oft kontroversen Diskussionen nötig ist, um politische Ziele zu erreichen.