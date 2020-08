Kommentar zu Leonpalooza Leonberg kann mehr!

Leonberg - Kann man in Zeiten der Kontaktbeschränkungen, der Einschnitte in Schulen, Kitas, im Vereinsleben, bei Festen und in vielen anderen Bereichen, die unseren Alltag bestimmen, einfach so ein Festival feiern? Ja, man kann! Leonpalooza ist nicht nur die richtige Antwort auf die grassierende Corona-Depression. Mehr noch: Langfristig betrachtet hat Leonberg den Beweis angetreten, dass in der Stadt eben doch was geht. Dass all das Gerede und Gemaule, es sei ja gar nichts los, jedweder Grundlage entbehrt – wenn denn das Angebot stimmt.