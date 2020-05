Kommentar zu den Corona-Verordnungen Ein Fall für Aktenfresser

Leonberg - Ob in der Gastronomie, im Handel oder in den Bädern: Die Verunsicherung ist sowohl bei den Kunden wie bei den Anbietern nach wie vor groß. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass die Corona-Verordnungen der Landesregierung, in denen die Möglichkeiten und Grenzen der Lockerungen erläutert sind, zumeist auf den allerletzten Drücker kommen, bisweilen erst am Abend bevor die neuen Regeln in Kraft treten.