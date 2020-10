Kommentar zu Corona und Handel Weihnachten entscheidet es

Das anstehende Weihnachtsgeschäft wird zeigen, wo es hingehen wird. Verlagern die Kunden mehr und mehr ihre Einkäufe ins Internet? Und wenn ja, schließen sie dann lokale Angebote mit ein oder bevorzugen diese sogar? Schaffen es die Händler im Gegenzug, ihre Konzepte so umzustellen, dass sie auch Online-Kunden ansprechen und als Zielgruppe dazu gewinnen? Und können sie ihre Läden so sicher und attraktiv halten, dass die Kunden trotzdem noch reinkommen?

Nach den Ferien startet das Weihnachtsgeschäft

Während im Frühjahr alles ad hoc gehen musste – sowohl der Shutdown als auch die Öffnung unter Auflagen –, so hatten Händler und Gewerbetreibende nun mehr Zeit, sich vorzubereiten. Ideen zu entwickeln und deren Umsetzung vorzubereiten. Denn nach den Herbstferien gilt es. Dann beginnt das Weihnachtsgeschäft. Das gilt nicht nur für die Läden im Leo-Center, sondern auch in der Altstadt Leonbergs und in Eltingen sowie in den Ortsmitten der anderen Altkreiskommunen, wo es noch mehr gibt als Bäckereien und Apotheken.

Neue und alte Ideen sind gefragt

Gutscheine, Lieferservices, Online-Shops, besondere Editionen, Beratung per Video-Anruf – Ideen gibt es genug. Vieles wurde im Frühjahr schon probiert und ließe sich wiederbeleben. Warum nicht etwas Größeres zusammen probieren? Ein Leo-Taler als Gutschein, mit dem sich in der ganzen Stadt einkaufen ließe – das wäre doch mal was. Einen Gutschein fürs Leo-Center gibt es ja schon. Oder ein Dekorationswettbewerb, der Kunden zum Schaufenster-Bummel in die Innen- und Altstädte lockt? Wenn es schon keine Weihnachtsmärkte gibt.

Genauso geht der Appell an die Kunden. Kaufen Sie ihre Geschenke möglichst lokal. Oder verschenken Sie Gutscheine hiesiger Geschäfte. Damit diese auch nach der Corona-Pandemie noch da sein werden.