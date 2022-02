Kommentar Viel Lärm um keinen Lärm

Schon eine Tanzschule war hier

Auch dass sich die Hauptargumentation der Kläger auf eine 45 Jahre alte Teilungserklärung stützt, lässt Erstaunen aufkommen. Lediglich eine Wohnnutzung ist für die Räumlichkeiten definitiv ausgeschlossen. Begriffe wie „Lager“ und „Laden“ sind dehnbar und bieten Auslegungsspielraum. So hat in den früheren Jahren niemand gestört, dass an derselben Stelle eine Tanzschule beheimatet war, deren Geräuschpegel und Publikumsbetrieb deutlich höher gewesen sein dürften, als jene des heutigen Jazzclubs.

Dass die Rechtsauslegung des Landgerichtes Konsequenzen für viele Betriebe haben kann, nicht nur im Leo 2000, liegt auf der Hand. Deshalb ist es nicht vermessen, dass der Rechtsbeistand des Jazzclubs eine Revision vor dem Bundesgerichtshof anstrebt. Und auch der Anwalt des Klägerpaares dürfte gute Gründe haben, dass er sich jetzt zum Verfahren nicht äußern will.

Vielleicht geht es ja doch im Dialog?

Juristisch gesehen wäre eine grundsätzliche Klärung vor dem obersten deutschen Gericht gewiss ein reizvolles Thema. Aus Gründen des eingangs bereits erwähnten gesunden Menschenverstandes ist es jedoch bedauerlich, dass solch ein letztlich harmloser Fall die Gerichte belastet. Besser wäre es, beide Parteien würden ohne justiziablen Rahmen zueinanderfinden. Ob dies menschlich möglich ist, kann von dieser Stelle aus nicht beurteilt werden.

Doch angesichts der hohen Anerkennung, die der Jazzclub sich in seiner fünfjährigen Arbeit erworben hat und die bis in die Chefetage des Leonberger Rathauses reicht, wäre es ausgesprochen bedauerlich, blieben die Fronten so verhärtet. Vielleicht schaffen es ja beide Seiten doch noch, wieder in den Dialog zu treten. Allein schon im Sinne der kulturellen Vielfalt wäre dies mehr als wünschenswert.