Kommentar Versuchung ist größer als Einsicht

Sparappell verhallt

Konkret sind es diesmal 5,3 Millionen Euro. Dass die jetzt nicht als Zusatzbelastung zu Buche schlagen, sondern, dank ungeplanter Einnahmen, aufgefangen werden, ist – da hat der Grünen-Chef Bernd Murschel recht – schlicht „Dusel“. Doch die Mahnung des Freien-Wähler-Fraktionschefs Axel Röckle, das Geld für die drohenden, finanziell schlechteren, Zeiten aufzuheben, verhallte.

Es ist offenkundig: Zwischen der mit Verve vorgetragenen Forderung nach Prioritäten und harten Schnitten und den Versuchungen des politischen Alltags besteht eine gewisse Diskrepanz.

Zehn Anfragen pro Sitz

Die äußert sich auch in der zunehmenden Zahl der Anfragen, mit denen sich Stadträte ganz offiziell nach bestimmten Sachständen erkundigen. Allein in der letzten Sitzung des alten Jahres waren es zehn. Das ist eine durchaus repräsentative Quote für alle Gremientermine.

Die oft unorthodox agierende Einzelkämpferin Gitte Hutter hat also nicht unrecht, wenn sie ihren Dank an das Rathausteam mit dem Appell an ihre Ratskollegen verbindet, sich bei den sehr viel Arbeit verursachenden Anfragen doch ein wenig zurückzunehmen. Aber auch hier scheint bei zumindest einigen Ratsmitgliedern die Versuchung größer als die Einsicht zu sein.