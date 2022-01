Kommentar Spaziergänge ohne Erleuchtung

Märsche wecken Erinnerung an dunkle Zeiten

Vor diesem Hintergrund mutet es zumindest eigenartig an, wenn sich auch in unserer Raumschaft viele Menschen jeden Montagabend zu sogenannten Spaziergängen treffen. Bei allem Respekt für nachvollziehbare Befürchtungen gegen mögliche Impffolgen: Märsche in der Stadt durch die Dunkelheit und Ansammlungen auf dem Leonberger Marktplatz oder vor dem Rathaus haben einen beklemmenden Charakter und lassen an dunkle Zeiten erinnern. Keinesfalls können sich die Spaziergänger von heute mit den Demonstranten von 1989 vergleichen, die in dem Unrechtsstaat DDR für ihre Freiheit Leib und sogar Leben riskiert haben.

Daher war es das richtige Signal, dass die Stadt Leonberg am Montagabend kurzzeitig die Weihnachtsbeleuchtung am Marktplatz ausgeschaltet hat, um zu signalisieren, dass sie diese Form des Protestes nicht gutheißt. Dass jetzt Repräsentanten aus Rat und Verwaltung dafür im Netz und per Mail beschimpft werden, zeigt, wieweit es mit dem Demokratieverständnis der Schreiber her ist.