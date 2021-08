Kommentar Profigeschäft Kommunalpolitik

Nicht nur die ehrenamtlichen Lokalpolitiker sind stärker gefordert. Auch die Bürgermeister und die Belegschaften in den Rathäusern sehen sich anderen Anforderungen ausgesetzt. Da zudem der kommunale Betrieb von den Aufgeregtheiten der digitalen Medienwelt erfasst ist, steigt unter Gemeinderäten der Profilierungsdruck. Die Zahl der offiziellen Anfragen an die Verwaltungen, in denen der Stadtrat X oder die Gemeinderätin Y etwa wissen wollen, warum der Radweg immer noch schlecht ist oder wann eine Haltestelle ausgebessert wird, nehmen zu.