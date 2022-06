Kommentar Parteipolitische Nibelungentreue

Sie weisen lediglich nachdrücklich darauf hin, dass der Hubschrauberstandort in Leonberg an zwei unfallträchtigen Autobahnkreuzen mit extrem hohen Verkehrsaufkommen und inmitten eines riesigen Ballungsraumes unverzichtbar ist.

Blind den Vorgaben gefolgt

Dass ausgerechnet die hiesigen Grünen-Abgeordneten treuherzig davon sprechen, dass es ihnen um eine gute Versorgung im ganzen Land geht, klingt vor diesem Hintergrund – zurückhaltend ausgedrückt – unglaubwürdig. Wenn es ihn wirklich darum geht, müssten sie für ihren eigenen Standort kämpfen und ihre Kollegen im Süden in deren Bemühungen unterstützen, eine eigene Rettungsstation zu bekommen.

Stattdessen wird blind den Vorgaben der Partei gefolgt, die Argumente der Fachleute werden einfach ausgeblendet. In dieses Bild passt es, dass es abermals ein FDP-Abgeordneter war, der den neuerlichen Tiefschlag gegen die Sicherheit in unserer Region publiziert hat: War es zu Beginn der Pfingstferien Hans Dieter Scheerer aus Weil der Stadt, der das mehrheitliche „Nein“ des Petitionsausschusses an die Öffentlichkeit gebracht hatte, ist es jetzt Erik Schweickert aus Pforzheim, der die grün-schwarze Ablehnung im Landtag kommuniziert hat.

In der Sache selbst ist es zwar eine Niederlage. Aber verloren ist der Kampf um den Erhalt von Christoph 41 noch nicht. Nun gilt es, weiter politischen Druck zu machen. Der Leonberger CDU-Chef Oliver Zander sieht den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann in der Pflicht. Und auch der Leonberger Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) will sich gemeinsam mit FDP-Parlamentarier Scheerer an die Spitze der Landesregierung wenden.

Die Grünen und die CDU vor Ort wären gut beraten, würden auch sie ihre Kanäle in die Stuttgarter Führungszentrale nutzen. Sie sind den Menschen hier verpflichtet und dürften kein Interesse daran haben, unverschuldet in den Sog parteiorientierter Machtpolitik zu geraten.