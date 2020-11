Kommentar Nicht nur zur Weihnachtszeit

„Lichtblicke“ mit großer Resonanz

Diese ermutigenden Zeichen der Nächstenliebe sind in den vergangenen Wochen durch gewaltsame Proteste, regelrechte Hassorgien in sogenannten sozialen Netzwerken und dem Verbreiten blanken Unsinns verdeckt, aber nicht verdrängt worden. Denn es gibt sie immer noch, die Unterstützung von Menschen in Not, die Anteilnahme an deren Schicksal.