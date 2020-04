Kommentar Leonberger Blickwinkel Eine erste Perspektive

Bleibt die Hoffnung, dass das Krisenmanagement ein dynamischer Prozess ist und Erkenntnisse, die sich jetzt noch nicht durchgesetzt haben, in absehbarer Zeit doch in praktisches Handeln umgesetzt werden. Dafür kann freilich nicht nur die Politik ins Obligo genommen werden. Ob der Probelauf der abgemilderten Ladenöffnungen erfolgreich ist und in der Konsequenz zu weiteren Lockerungen führt, etwa in der Gastronomie, liegt ganz wesentlich an uns allen.

Disziplin der Kunden nötig

Würden am Montag die Läden überrannt, wären alle Sicherheitsvorkehrungen nutzlos. Wichtig ist, dass in den Verkaufsräumen die Sicherheitsabstände beachtet werden und dem Personal das Leben nicht durch allzu eigenwilliges Verhalten erschwert wird.

Handel und Gastronomie prägen eine Stadt

Umgedreht ist genauso wichtig, dass wir alle die Möglichkeit des Kaufens vor Ort konsequent und dauerhaft nutzen. Nicht wenige werden in den vergangenen Wochen gemerkt haben, dass die persönliche Ansprache im Laden, die Fachkompetenz und Freundlichkeit Werte sind, die kein Internet dieser Welt ersetzen kann.

Läden, Restaurants und Cafés tragen zum liebenswerten Profil einer Stadt ganz wesentlich bei. Wir, die Kunden, brauchen sie. Aber sie brauchen auch uns.