Kreative Kraft des Handels

All das sind Menschen, denen bisweilen nicht einmal die Kurzarbeit bleibt. Die aber in dieser existenzbedrohenden Krise eine gewaltige Kraft entwickeln, um mit Service und Flexibilität ihre Kunden zu halten. In vielen Fällen gelingt dies recht gut, reicht aber keineswegs, um das normale Geschäft zu ersetzen. Je mehr Menschen sich also auf unseren Handel und unsere Gastronomie besinnen und dort bestellen, desto größer ist die Chance, dass in der Zeit „danach“ die Struktur einer lebendigen und liebevollen Stadt nicht zerstört worden ist. Jeder hat es in der Hand, gerade jetzt an Ostern!