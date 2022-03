Kommentar Legitimer wie notwendiger Protest

Dass sich Banken aus der Fläche zurückziehen, ist kein neues Phänomen. Es ist gerade einmal ein gutes Vierteljahr her, da hat die Deutsche Bank ihren Traditionsstandort am Leonberger Marktplatz aufgegeben. Auch die BW-Bank und die Volksbank haben ihre Filialen in der Altstadt durch Automaten-Standorte ersetzt, sind aber noch in der Stadt „in echt“ präsent.