Kommentar Hand in Hand geht Hilfe leichter

Die Wirtschaft leistet ihren Beitrag

In die Riege der Helfenden reihen sich viele heimische Unternehmen unterschiedlicher Branchen ein – vom Bauunternehmen in Weil der Stadt, über die Wassertechnik-Spezialisten in Leonberg, den Busbetrieb in Weissach bis zur Fahrschule in Ditzingen. Alle leisten mit ihren Mitteln ihren Beitrag.